7. DM Hallenhandball in QLB

Die ersten drei Teams erhalten Medaillien des Deutschen Betriebssportverbandes,Jede Mannschaft erhält einen Erinnerungspokal; UrkundeSachpreise als Spielerehrungen werden vorbereitet.Zudem werden auch Verzehrgutscheine an die Teams ausgegeben.Der Besuch des Quedlinburger Weihnachtsmarktes im Anschluß kann diesen Tag mit vielen Eindrücken abrunden.Ausschreibung7. Deutsche Betriebssport Meisterschaft 2019 im Hallenhandball in QuedlinburgVeranstalter: Deutscher Betriebssportverband e.V.Ausrichter: LBSV S/A e.V. / KSC`93/VfB`94 QuedlinburgAustragungsort: 06484 Quedlinburg, Rambergsweg -BodelandhalleTermin, Startzeit: Samstag, 21.Dezember 2019, ab 09.00UhrÖrtlicheTurnierleitung: Rolf-Joachim Brehme, Nils Jahn, Torsten EngelSpielberechtigung: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen Mitglied einer dem Deutschen Betriebssportverband angehörenden Organisation seinZur Auffüllung des Teilnehmerfeldes können weitere Teams teilnehmen.Startberechtigung:Alle Spieler müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Frauen sind zugelassen. Spieler der ersten 4 Ligen im DHB oder anderer Nationalligen sind nicht spielberechtigt. Teilnahmebegrenzung: Teilnehmerfeldbesteht aus mindestens4 und maximal10 Teamsnäheres in der Ausschreibung bei KontaktaufnahmeEs können auch Spielgemeinschaften teilnehmen. (siehe"zur Auffüllung des Teilnehmerfeldes")