So der Kauf des Weihnachtsbaumes.Da gab es feste Zeiten an welchen ein Gelände/Platz abgesperrt wurden. Die Schlange bildete sich. Und dann kam er der beladene Anhänger mit den (zumeißt) Fichten. Schnell entladen und die Leute durften stürmen. Wichtig dabei, erstmal einen in die Hand und festhalten, dann weiter schauen und vergleichen. Das war ähnlich einer Eröffnung mit Sonderangeboten. Nicht selten war der Baum -naja- schon schön.Heut gibt s an allen Ecken reichliche Auswahl und Baumarten. Find ich auch gut so.Dennoch war es ein besonderer Kick. Ein kleiner Stolz auch ... ein schönes Exemplar nach Haus zu bringen.