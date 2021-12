nicht ganz erst gemeint

Das Jahr geht zu Ende und ein paar Dinge gehen durch den Kopf.Gendern ist nicht so schlimm, die o.g. Anrede trifft alle. Tolle Wörter wie Kinder, Eltern gibt es nur in einer Form und alle sind gemeint. Auch das divers mag weniger anrüchig klingen - wenn die Erfahrung es belegt. In vergangener Zeit wurde ich gefragt -Wen hast du in der Stadt so getroffen?- Antwort so diverse Typen. Oder -welche Lottozahlen tippst du ?- so diverse. Alles war gut. Da wurde nicht weiter gewertet oder hinterfragt.Ein anderes BeispielJames - internationaler Name / männlichJames Bond - Agent 007 / männlichJames Bond Girl - eine kurzzeitig Begleitung des Agenten / weiblichAnden - Gebirgskette / ohne AngabeZusammen . Jamesbondgirlanden - In diesem Sinne hängt Euch welche auf und genießt den JahreswechselLG Joacim