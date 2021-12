es weihnachtet

Leuchtend strahlende Kinderaugen,Die ganz fest ans Christkind glauben.Stehen vor dem Weihnachtsbaum,tausend Lichter an zu schaun.Alles packt Geschenke aus,Oma sieht so glücklich aus.Omas größter Weihnachtstraum,den Enkeln einfach zu zuschaun.Omas WeihnachtLeuchtend strahlende Kinderaugen,Die ganz fest ans Christkind glauben.Stehen vor dem Weihnachtsbaum,tausend Lichter an zu schaun.Alles packt Geschenke aus,Oma sieht so glücklich aus.Omas größter Weihnachtstraum,den Enkeln einfach zu zuschaun.