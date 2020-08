Am Flußlauf

Max Voss, Quedlinburger Bauratgeb. 28. August 1863 in Essengest. 14. November 1927 in Quedlinburg• 1891 trat er seine Dienste in Quedlinburg an• 1902 gliederte er unter seiner Leitung das E-Werk den städtischen Werken an• 1903 übernahm er die Leitung des Quedlinburger Tiefbauamt• 1907 bis 1909 erfolgte unter seiner Leitung die Kanalisation der Stadt• 1927 bis zu seinem Tode arbeitete am Talsperren-Projekt der Rapbode mitIhm zu Ehren wurde auch eine im Jahre 1902 erbaute Fußgängerbrücke benannt.