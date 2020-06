Ein Kandidat vermerkt in seiner Ausbildung - Master of Science- (Master in Naturwissenschaften) .Da staunt der unwissende nicht schlecht. Englische Titel/Bezeichnungen mögen zeitgemäß erscheinen, aber zu den Wählern gehört auch die Generation Ü 50 ...In Gesprächen mit Menschen dieser Gruppe höre ich nicht grad zustimmendes.Warum wird das nicht auf deutsch in klammern vermerkt?Das viele Neue versteh ich nicht mehr - den wähle ich garantiert nicht. Kann sich nicht mal richtig vorstellen.Ich selbst hatte in Schulzeiten auch nur russisch und französisch.Der Zahn der Zeit eben.Kater müsste man sein. Einfach egal und mal richtig strecken ...