Urbayerisches Musikkabarett „Abendlandler“ mit den Wellküren in Putzbrunn

„Kultur in Putzbrunn“ präsentiert am Freitag, 13. Dezember 2019, 19:30 Uhr, im großen Theatersaal des Bürgerhauses Putzbrunn an der Hohenbrunner Straße 3, ein weiteres Kabarett-Highlight: Die nahezu schon legendären Wellküren mit Ihrem Musikkabarett unter dem Titel "Abendlandler".

Eintrittskarten zum Preis von 15.- / 22.- / 24.- EURO zuzüglich 2,50 EURO Gebühr, erhalten Sie über den Ticketshop der Internetseite www.kupu.info oder telefonisch über den Anrufbeantworter der Telefonnummer 089 / 925 817 30.

Programm:Die selbsternannten Retter des Abendlandes sitzen jetzt im Parlament. Versorgte Wut-Bürger haben sie da reingebrüllt. Auch im Kulturausschuss des Bundestags werden die ab sofort mitentscheiden. Obacht! Deutsche Leid-Kultur!Die Wellküren, Gründerinnen der STUGIDA-Bewegung (Stubenmusik gegen die Idiotisierung des Abendlandes), veröffentlichen in diese Dämmerung hinein ihre neue CD Abendlandler! 14 Stücke, die das freie Abendland und den Abend an sich feiern. Mit bayerischem Dreigesang gegen stumpfe Einfalt. Fein handgemacht und live aufgenommen in Monis Wohnzimmer, das eine Woche lang als Stubnmusi-Studio genutzt wurde.Alles echt, kein Fake dabei! Und sogar ein Morgenlandler ist mit drauf. Sie blasen den Leitkultur-Marsch, spielen Mozarts A-Dur Klaviersonate in G-Dur auf Hackbrett, Harfe und Gitarre, haben extra Bass-Ukulele gelernt für ihre Nina-Simone-Hommage „Mei Oida, der schaut auf mi“ im Stubenmusik-Format. Sie analysieren „Männer im Wechsel“ und bekennen überzeugt, dass auch der nicht mehr ganz so junge Mensch noch was empfinden kann!Abendlandler ist besonders geeignet für Menschen, die auch wenn’s dunkel wird, den Humor nicht verlieren. Nach über 30 Jahren auf der Bühne sind die drei Schwestern darin wahre Expertinnen geworden.