Bayerisches Musikkabarett mit Josef Brustmann am 10. Mai im Bürgerhaus Putzbrunn

Putzbrunn : Theatersaal im Bürgerhaus Putzbrunn |

Josef Brustmann, Träger des Deutschen Kabarettpreises 2016, am 10. Mai mit seinem Kabarettprogramm „Fuchstreff - nix für Hasenfüße in Putzbrunn.

„Kultur in Putzbrunn“ präsentiert am Freitag, 10. Mai 2019, 19:30 Uhr, im großen Theatersaal des Bürgerhauses Putzbrunn den Träger des Deutschen Kabarettpreises 2016, Josef Brustmann, mit seinem Programm „Fuchstreff - nix für Hasenfüße.Eintrittskarten zum Preis von 15.- / 21.- / 23.- EURO zuzüglich 2,50 EURO Gebühr, erhalten Sie über den Ticketshop der Internetseite www.kupu.info oder telefonisch über den Anrufbeantworter der Telefonnummer 089 / 925 817 30

