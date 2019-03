ABALANCE - The ABBA Show Putbus

Putbus : Theater Putbus |

ABALANCE – The ABBA Show ist eine komplett deutsche Produktion in fast unveränderter Besetzung. Shows in Belgien, den Niederlanden, der Schweiz, Frankreich usw. gehören ebenso zum Tagesgeschäft, wie abendfüllende Konzerte hier zu lande. Natürlich sind es die Damen, die die Bühne verzaubern. Die ausgebildeten Stimmen der Schwestern Ines Mossbauer und Katrin Feickert sind dem Original wohltuend nah, so daß eine perfekte Illusion entsteht. Die Wurzeln der Musik von ABBA liegen in der Folklore. Filigran und detailverliebt präsentieren Jürgen Mossbauer (key, voc), Wolfgang Strasburg (git,voc) und Gerrit Dettmer (dr,voc) das musikalische Fundament der Welthits. Freuen Sie sich auf ein fantastisches Konzert mit garantiert generationsübergreifender Begeisterung.