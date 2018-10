Erlebnis Herbst - Hündische Gedanken zur goldenen Jahreszeit!

Viele Menschen mögen den Herbst. Seine bunten Farben, die klare Luft, usw. Doch wie ist das eigentlich bei Hunden? Mein Hund Carlo hat seine hündischen Gedanken zum Herbst einmal aufgeschrieben. Wer kennt Hallowuff? Mehr dazu im Artikel.



Mein Tipp an euch Menschen:



Liebe Leute,freut euch, es ist Herbst! In Pulheim, im Rhein-Erft-Kreis, in NRW, in Deutschland! Wir freuen uns über wundervolle Herbsttage mit Sonne, mit atemraubendem Morgen- und Abendrot, die Natur färbt sich golden und bunt, Kastanien und Eicheln kullern auf dem Weg und manchmal wallen morgens kühle Nebel...Ist das nicht schön? Ich als Hund finde das wunderbar. Die frische Luft, die Gerüche, das Rascheln der Blätter unter meinen Pfoten. All das ist auf einem Herbstspaziergang zu entdecken.Genüsslich wälze ich mich auf der feuchten Wiese und erschnuppere die Spuren des Herbstes an Bäumen und Feldern. Hier fühlt man das pure Leben, die Natur und deren Wunder.Durchatmen, entspannen und abschalten. Jeder Spaziergang ist eine kostenlose Wellnessanwendung der Natur, ein kleiner Urlaub vom Alltag und er befreit die Seele.Da ein Eichhörnchen, das Nüsse sammelt, hier eine Katze auf dem Zaun (aber nicht mehr lange! :-) ), ein Igel raschelt durch die Blätter, ein Vogel nascht Beeren... Die Natur hat für alle vorgesorgt.Nach dem Spaziergang kann ich mich dann gemeinsam mit Frauchen in eine weiche Decke kuscheln und bald wird das Kaminfeuer wieder knistern.Und in einigen Tagen widme ich mich wieder der Aufgabe Kürbisfratzen und andere dunkle Gesellen anzuknurren und sie das Fürchten zu lehren.Gut, manchmal bringt der Herbst auch Wind, Sturm und Regen, aber auch das gehört zum Kreislauf der Natur. Bei einer frischen Brise kann man prima Drachen steigen lassen. Ich stelle dann auch immer schön meine Ohren auf, aber irgendwie sind Hunde nicht zum Fliegen gedacht, bisher bin ich noch nicht abgehoben. Regen mag ich nicht so gerne, aber dafür rubbeln mich meine Menschen immer schön trocken und trösten mich mit einem Leckerchen.Und was gibt es Schöneres als von einem trockenem und warmen Plätzchen aus die perlenden Regentropfen an der Fensterscheibe zu beobachten?Danke Herbst!Vielleicht treffen wir uns demnächst bei einem Spaziergang und rascheln gemeinsam im Blätterwald?Viele herbstliche Grüße von CarloDiesen hündischen Gedanken kann ich mich nur anschließen.



In diesem Sinne wünsche ich allen viele schöne herbstliche Momente und verbleibe mit blätterraschelnden Grüßen!Anja Fiedler