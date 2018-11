Weihnachtsbasteleien mit Tannenzapfen...

Bald beginnt die Adventszeit und viele Menschen schmücken ihre Häuser und Wohn



ungen weihnachtlich. Doch warum immer neue Sachen kaufen, wenn man auch selber etwas basteln kann? Viele Materialien findet man in der Natur, vor der eigenen Haustür.



Ich habe aus Tannenzapfen einen kleinen Weihnachtsbaum im Topf und ein Schneemännchen gestaltet. Nicht perfekt, aber mit Begeisterung.Einfach Tannenzapfen in verschiedenen Größen sammeln und der Kreativität freien Lauf lassen.Für das Weihnachtsbäumchen habe ich den Zapfen grün mit Acrylfarbe angemalt und anschließend mit bunten Pompons und einem Stern als Spitze beklebt. Danach einen kleinen passenden Topf suchen, in den man das Bäumchen hineinstellt. Fertig ist der Miniweihnachtsbaum!Für das Schneemännchen einen Zapfen weiß anmalen, Wackelaugen und orangefarbenen Pompom als Nase ankleben sowie ein Geschenkband als Schal umbinden. Für einen sicheren Stand in einen kleinen Topf stellen. Schon steht ein Schneemännchen im Raum!Der ein oder andere hat bestimmt noch andere Ideen zum Basteln mit Tannenzapfen. Auch Kindern bereitet das Basteln mit Naturmateralien viel Freude und gleichzeitg werden sie so an die Natur und "ihre kleinen und großen Wunder" herangeführt.In diesem Sinne ist die Weihnachtsbastelwerkstatt eröffnet! Wer bastelt mit?Anja Fiedler