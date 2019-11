„Hat das Leben mehr zu bieten?“

Pürgen : KGZ |

„Wer ist Jesus? Warum starb Jesus? Was kann mir Gewissheit im Glauben?“ Diese und viele anderen existenzielle Fragen werden in einem Alphakurs gestellt, beantwortet und sich darüber ausgetauscht. Fragen, die sich Christen und Nichtchristen stellen. Eine Möglichkeit, den christlichen Glauben neu zu entdecken.



Alphakurse werden seit Jahrzehnten angeboten und Millionen Menschen haben daran teilgenommen. Seit einigen Jahren finden Alphakursen nun auch verstärkt in den katholischen Gemeinden der Diözese Augsburg statt, empfohlen und gefördert von der Diözesanleitung.

Ein Alphakurs beinhaltet ein gemeinsames Abendessen und einen leicht verständlichen Impuls durch ein Video, das Kinoniveau hat. Ein offener Austausch darüber ermöglicht den Teilnehmern, darüber ehrlich ins Gespräch zu kommen.

„Man hat in der Kirche, in der Arbeit oder im Freundeskreis nicht viele Möglichkeiten, sich über Gott auszutauschen. Auch bekommt man selten Antworten auf die Fragen, warum es Leid gibt oder wie man betet. Das habe ich bei unserem letzten Alphakurs in Pürgen erfahren.“ so Alexander Barth, Vorsitzender des Dekanatsrates Landsberg. Die gute Resonanz und die hohe Zahl der Teilnehmer des letzten Alphakurses im Frühjahr bewog die Pfarreiengemeinschaft Stoffen-Vilgertshofen nun erneut einen Alphakurs anzubieten, so Edeltraud Herzog, Pfarrgemeinderatsvorsitzende in Pürgen.

Dieser beginnt mit einem feierlichen Auftakt- und Infoabend am 06.11. um 19:30h im KGZ in Pürgen.

Der eigentliche Kurs startet dann am 13.11.2019.



Jeder ist dazu eingeladen. Die Teilnahme und auch die Abendessen sind kostenlos.

Weitere Infos bei Fam. Barth 08196-240245 oder Fam. Kopp 0151-23257574.