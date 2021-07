KULTURGENUSS Open-Air Puchheim: Heazliche Liada mit Helga Brenninger und Berni Maisberger

Puchheim : Das Kaffeehaus |

In der Abendsonne bei einem guten Essen, einem erfrischenden Drink und unterhaltsamer Show den Tag ausklingen lassen: das ist der KULTURGENUSS im Kaffeehaus am Grünen Markt in Puchheim, veranstaltet von Smart & Nett. An ausgewählten Samstagen sorgt ein buntes Open-Air-Programm aus Theater und Musik für sommerliche Urlaubsstimmung auf grüner Wiese. Das Kaffeehaus verwöhnt die Gäste mit passenden kulinarischen Köstlichkeiten. Ein sinnliches Vergnügen für jung bis reif.

Ort: Das Kaffeehaus, Am Grünen Markt 1, 82178 Puchheim

Tickets: Abendkasse/München-Ticket

Es geht um alles, was das Herz bewegt, wenn die beiden bayerischen Singer-Songwriter loslegen.

Helga Brennninger verführt mit handgemachten Songs - variantenreich und von ausgesuchter Stilvielfalt. Sie zündelt mit ihrer Musik und verpackt darin liebevoll berührende und entflammende Geschichten. Mit Leichtigkeit und Unbekümmertheit laden ihre Texte ein, auch mal etwas tiefer zu blicken.

In Berni Maisberger steckt ein vielseitiger Musiker, der sich mit unterschiedlichen Formationen im Spektrum von Folkrock über Klassik bis Elektropop ausbreitet. Als Singer-Songwriter bevorzugt er tiefsinnige Texte und gefühlvolle Musik mit Elementen aus Rock, Folk oder RnB. Ein Feuerwerk aus Temperament und Spielfreude!