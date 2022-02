Was ist eigentlich mit den „Nachdenkseiten“ passiert?

Die „Nachdenkseiten“ - auch hier auf myheimat gern zitiert und zur Debatte gestellt:Was ist dort eigentlich passiert?Ein kurzer Abriss:In den „Nullerjahren“ gegründet, verstand sie die Webseite zunächst als Teil einer linken, aufgeklärten Gegenöffentlichkeit und verstand es mit fundiertem, anspruchsvollem Journalismus eine bemerkenswerte Fangemeinde aufzubauen.Früh zeichnete sich ab dass Mitherausgeber Albrecht Müller mehr und mehr auf eine verkürzte Problemanalyse zu setzen schien, was zum Ausstieg seines Mitherausgebers Wolfgang Lieb führte (die lesenswerte Begründung hier:  https://www.nachdenkseiten.de/?p=28063 ).Liebs Befürchtungen sollten sich in der Folge aus leider sehr wahr herausstellen:Müller verschrieb sich vollends dem Antiamerikanismus, verortete hinter dem ÖR-Rundfunk „dunkle Mächte“ und „Transatlantiker“, bei denen die Redaktionen um Freigabe bitten müssten, damit alles einer von den USA vorgegebenen Agenda folge. Die Einlassungen zu 9/11 oder Bill Gates folgen dem üblichen Schema der Verschwörungsmythiker.Während der Corona-Pandemie drifteten die „Nachdenkseiten“ dann ins Querdenkermilieu ab, gaben unseriösen Figuren wie zB Schiffmann oder Füllmich eine Plattform und verspotteten staatliche Corona-Maßnahmen.Die Leserstruktur in sozialen Medien änderte sich analog und besteht heute grösstenteils aus der „neuen Rechten“, VerschwörungstheoretikernIn der aktuellen Krise in der Ukraine nehmen die „Nachdenkseiten“ nun einseitig Partei für das russische Vorgehen - was nicht verwundert, da die „Nachdenkseiten“ bereits in der Vergangenheit unkritisch Beiträge des russischen Propagandasender RT übernahmen und deren Redakteure gerne einluden, was nicht selten zu Spekulationen über Geldflüsse führte. Geäußert hat sich Müller dazu nie.Wie konnte es dazu kommen?Mehr dazu:„Die Querdenker der NachdenkseitenIn der Liste der prominenten, einflussreichen Verschwörungsblogs darf eine Seite auf keinen Fall unerwähnt bleiben. Die oben bereits schon von RT-Online Chefredakteur Florian Warweg genannten «Nachdenkseiten». Auch hier schreibt Jens Wernicke von «Rubikon» gerne Gastbeiträge. Die Anti-Lügenpresse-Front in Form der «Nachdenkseiten» publiziert ebenfalls gerne Texte zur Bill Gates Verschwörung und dessen vermeintlicher Griff nach der Weltherrschaft.Herausgeber der Zeitung ist der ehemalige SPD-Politiker Albrecht Müller, der auch regelmässig eigene Beiträge für seinen «deutschen Watchblog» liefert. Das Onlinemagazin wurde 2003 gegründet und bekam 2011 tatkräftige Unterstützung von Jens Berger, dem ehemaligen Betreiber des Blogs «Der Spiegelfechter». Nach viel anfänglichem Lob als «Bestandteil einer unverzichtbaren Gegenöffentlichkeit» rutschten die «Nachdenkseiten» jedoch schnell in den Verruf, obskure Inhalte zu verbreiten.[1]“