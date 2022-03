Putin und die Ostdeutschen - ein Missverständnis?

In dieser Haltung steckte aber auch eine gewisse Überheblichkeit. Mit geringschätzigem Blick wurde auf die Osteuropäer geschaut, die in die Nato und die EU drängten. Deren Drängen auf Schutz vor russischen Soldaten wurde als neu erwachter Nationalismus interpretiert. Die Demokratiebewegung in der Ukraine wurde in den deutschen Medien nach 2014 sehr schnell diskreditiert. Putin, der 1989 als junger KGB-Agent in Dresden lebte, blieb für viele stets der Mann, der so ein schönes weiches Deutsch sprach, ein Mann, der nicht schoss. Der Putin der Ostdeutschen war eine Projektion, ein Wunschbild.