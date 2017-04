Segeln - Yachtsport : Weltelite trifft sich vor Prien am Chiemsee

OMEGA - Cup, einstiges Olympiaboot, Jochen Schümann, Gewinner des America's Cup 2003 auf der ALINGHI: Die Highlights, die mit der SOLING-Klasse in Verbindung gebracht werden, lesen sich wie die Crème de la Crème des internationalen Segelsports.



20 teilnehmende Teams, darunter die ersten fünf der aktuellen Weltrangliste, zahlreiche Welt- und Europameister, was kann es Aufregenderes im Sport geben? Der renommierte Chiemsee Yachtclub in Prien hat sie alle eingeladen: Peter HALL aus Kanada, der Weltpräsident Michael DITZEL, aktuell 2. der Weltrangliste, Igor YUSHKO auf UKR 1 mit Sergej PICHUGIN als Taktiker, Florian FELZMANN aus Österreich, 4. der Weltrangliste sind nur einige Namen, die hier zu nennen sind.