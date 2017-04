Segeln: 45. OMEGA CUP der SOLING - Klasse am Chiemsee mit starker internationaler Besetzung  

Der Jubiläums-OMEGA CUP der SOLING- Klasse findet vom 29. April bis 1. Mai 2017 auf dem südlichen Chiemsee vor Prien statt.



45 Jahre Omega-Cup, mehrere Weltmeister, darunter der Münchner Roman Koch , Weltmeister 2005 und 2010, Peter HALL aus Kanada, Weltmeister 2014 und 2012, der Ukrainer Sergej PICHUGIN, Weltmeister 2003 - die traditionelle Regatta zieht Segelgrößen aus der ganzen Welt an. Aus Ungarn, vom Balaton, reisen György WOSSALA und Sandor VARJAS an, drei österreichische Boote (Team FELZMANN, Team BEURLE, Team MUSEY) haben gemeldet, Fabio ARMELLINI aus Italien, vom Circolo Vela Torbole, Gardasee, sowie Jaime ALONSO ALLENDE aus dem Real Club Náutico de Madrid, Spanien.Insgesamt nehmen sieben Nationen teil. Start der Rennserie mit bis zu sieben Wettfahrten ist Samstag ab 10:00 Uhr.Die SOLING ist ein sportliches Kielboot, es wird bei Regatten von drei Personen gesegelt; bis zu den Spielen 2000 in Sydney war die SOLING eine Olympischen Bootsklasse. eingesetzt wurde. Das Boot ist 8,20 m lang, wiegt segelfertig 1035 kg, wovon fast 60 % Gewicht im Kiel platziert sind. Das Schiff segelt sich wie eine Jolle, dDer schmale, hohe Segelplan erfordert von der Crew eine sehr exakten Trimm. Rumpf- und Kielform lassen das Schiff auf der Kreuz sehr hoch am Wind segeln, für den Laien sieht es aus, ob ob die SOLING gegen den Wind segeln kann.Unter Spinnaker , dem bunten runden Vorsegel, das auf Kursen, wenn der Wind von achtern (hinten) kommt, gesetzt wird, kann die SOLING bei entsprechend starken Winden sogar ins Gleiten kommen.Gezeichnet wurde die SOLING 1966 von dem Norweger Jan Linge (1922 – 2007); bereits 1967 wurde das Schiff internationale Klasse, 1972 (bis 2000) Olympiaklasse.