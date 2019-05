Tower Hamlets Youth Orchestra – Benefizkonzert St. Nikolaus Pretzsch

Tower Hamlets Youth OrchestraDas „Tower Hamlets Youth Orchestra“ bietet für die talentiertesten jungen Musiker eine der wichtigsten Plattformen Londons. Das Orchester blickt zwar noch auf eine recht junge Geschichte von 7 Jahren zurück, steckte sich jedoch von Anfang an zum Ziel ambitionierte Musik in verschiedenen Stilrichtungen zu spielen und bietet somit genau die richtige Herausforderung für die Mitglieder. Spezialisiert hat sich das Londoner Jugendorchester auf Musik des 20. Jahrhundert. Die meisten Mitglieder dieses Ensembles besuchen Musikunterricht an verschiedenen Londoner Musikhochschulen und bestehen zumeist die Prüfungen mit den bestmöglichen Noten. Das Orchester freut sich mit seiner Deutschland-Tournee seine erste internationale Musikreise antreten zu können.Musikalische Leitung: Phillip ScottWerke von Saint-Saëns, Bizet, Stravinsky und SibeliusEintritt frei, Spenden herzlich erbeten. Benefizkonzert für den Kultur- und Heimatverein „Christiane Eberhardine“ e.V. Pretzsch ( http://www.kultur-und-heimatverein-pretzsch.de