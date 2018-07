Man kann seine Sorgen,bei Jesus abgeben, und hat so ein sorgloses Leben.Wer das noch nicht hat, so wird es Zeit, sich mit Jesus einzulassen,so wirdder Mensch, auch nichts verpassen,oder lassen, denn er weiß das er nuneinen Freund hat, der immer für ihn da ist.Bringt euer Leben in Ordnung,so wird euch mit Jesus, alles gelingen.Wer einen Versuch wagt, der gewinntdie beste Zeit seines Lebens, weil er Jesus gefunden hat.