Inhalt und Verpackung - Thema: Einkaufen und Ernährung

"Ein verpackungsfreier Laden (auch als Unverpackt-Laden, Unverpackt-Geschäft bezeichnet) ist ein Einzelhandelsgeschäft, das sich von anderen Läden dadurch unterscheidet, dass das gesamte Sortiment lose — also ohne Gebinde und somit verpackungsfrei — angeboten wird. Ziel ist es dadurch, Lebensmittel- und Verpackungsmüll zu vermeiden. ...So wurde 2014 der verpackungsfreie Laden „Unverpackt – lose, nachhaltig, gut“ in Kiel eröffnet und ist damit in Deutschland das erste Projekt dieser Art. Weitere Läden in deutschen Großstädten wie München („Plastikfreie Zone“, 2014), Berlin („Original Unverpackt“, 2014), Münster („Einzelhandel zum Wohlfühlen“, 2015; „Natürlich Unverpackt“, 2015), Hannover („Lola – der Loseladen“, „Edel unverpackt“, 2016), Bremen („SelFair“, 2016), Freiburg („Glaskiste“, 2017) und anderen folgten. 2018 gibt es in Deutschland etwa 50 verpackungsfreie Läden...."Im übrigen sollte man beim Kauf von Fleisch auch sorgfältig auswählen..."...Während Transporte von bis zu acht Stunden in Normalfahrzeugen erlaubt sind, sind für längere Transportzeiten Spezialfahrzeuge mit Tränkesystem und Ventilatoren vorgeschrieben. In der nicht der EU angehörenden Schweiz ist die maximale Transportdauer am Stück auf sechs Stunden limitiert.Tiertransporte in der ökologischen Landwirtschaft sind ebenfalls gesetzlich auf acht Stunden begrenzt. Die ökologischen Anbauverbände Bioland, Naturland und Demeter verpflichten sich selbst aber dazu, Tiertransporte auf vier Stunden und möglichst nicht mehr als 50 km zu begrenzen...."