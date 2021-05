Zukünftige Mobilität

Durch seinen einzigartigen Charakter, die Kombination aus Erfassungs- und Kommunikationstechnik, und gestützt mit den Erfahrungen aus dem Aufbau von AIM ist das Testfeld Niedersachsen ein Vorreiter beim Testen von vernetzten und automatisierten Fahrzeugen und somit ein wesentlicher Faktor bei der Zukunftssicherung der Automobilregion im Bereich Verkehr und Mobilität."... Der tatsächliche Energiebedarf pro Person und km sowie die damit verbundenen CO2-Emissionen hängen maßgeblich von der Auslastung ab. Gemäß Veröffentlichung eines Seilbahnherstellers wurden ... 1.046 MWh an Energie für die dortige Seilbahn benötigt, während die Beförderung der Besucher nur mit Shuttlebussen 4.036 MWh erfordert hätte. ..." https://www.urban-transport-magazine.com/toulouse-... ) und in Bolivien noch länger:"... Das Seilbahnnetz Mi Teleférico ist eine wichtige Säule des innerstädtischen Verkehrs in La Paz. Seit Dezember 2014 sind inzwischen alle drei Linien (rot, gelb und grün) mit elf Stationen in Betrieb, bis zum Ende des Jahres 2018 wurde das Netz auf insgesamt acht Linien und 155 Stationen und einer Gesamtlänge von über 27 km erweitert, die Transportleistung pro Stunde erhöhte sich auf 26.000 Personen. ..."