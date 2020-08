Weltberühmte kleine Skulptur - noch viel mehr Aufmerksamkeit verdient Kopenhagen durch seine Maßnahmen...

zu werden.Kopenhagen kann bereits jetzt als Vorbild dienen.Der 'European Green Deal' soll in der EU schnellstmöglich in Angriff genommen werden. Kopenhagen, die Wiedervernässung von Mooren (als großer Kohlenstoffspeicher) und die Unterschiede zwischen 1,5 und 2 grad Erhöhung der globalen Mitteltemperatur sind Gegenstand einer sehr informativen Sendung mit Harald Lesch:In einem Gastbeitrag schreiben Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Anuna de Wever van der Heyden und Adélaïde Charlier, Fridays for Future:"... Die EU ist gefragt zu handeln, und zwar jetzt. Dazu hat sie sich durch das Pariser Abkommen verpflichtet.Mit unserem Brief fordern wir, dass Investition in und Subventionen für fossile Energien beendet werden. Bereits investierte Gelder abgezogen werden. Der Ökozid muss ein Straftatbestand des Völkerrechts werden. Wir brauchen eine Politik, die ArbeiternehmerInnen und die Schwächsten der Gesellschaft schützt. Eine Politik, die Demokratie bewahrt und stärkt. Und wir brauchen verbindliche Obergrenzen für die Menge an Emissionen, die künftig jährlich ausgestoßen werden dürfen – basierend auf den besten verfügbaren wissenschaftlichen Standards. ...... anzunehmen, dass die Menschheit in der Lage wäre, die globale Erhitzung zu überleben, auf die wir aktuell zusteuern, ist um ein Vielfaches unrealistischer. Dasselbe gilt für weitere katastrophale ökologische Folgen, die wir erleben werden, wenn wir so weitermachen wie bisher. ..."