Verantwortung, Moral und Anstand, Begriffe aus der Mottenkiste?

Anmerkungen von Rof Hellmert"Bekannte deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen machen sich unter #allesdichtmachen über die Corona-Maßnahmen lustig. Doch was sie fordern, wissen sie selbst nicht."Wie die v.g. neueste "Aktion" gewisser "Schauspieler" zeigte, ist es diesen Leuten offensichtlich völlig egal, ob die Welt von der Pandemie heimgesucht wird und in Folge sogar viele Menschenleben fordert. Hauptsache, ich kann mich als "Künstler" in den Vordergrund stellen. Diese künstlerische Aktion ging aber Gott sei Dank nach hinten los. Und nun, liebe Schauspieler wird sich eiligst und unglaubwürdig entschuldigt. Das war es dann für diese Herrschaften? Ich glaube nicht. Wenn solche Leute zukünftig nicht mehr so gefragt sind, wegen ihres zweifelhaften Ironieverständnisses usw., dann dürfen sie sich nicht wundern. Oder ist der Staat dann wieder in Form der Solidargemeinschaft von Ihnen gefragt und gefordert, wenn es um diverse Zuschüsse und Unterhaltsmaßnahmen geht?Eine sachliche Kritik gehört meines Erachtens zu einer lebhaften Demokratie, Aber die v.g. Aktion kann nicht unter Kritik abgebucht werden. Das war, vorsichtig formuliert, ein riesen "Fehlschuß".Natürlich wurden zur Pandemiebekämpfung auch Fehler durch die Verantwortlichen der Bundes- und der jeweiligen Landesregierung gemacht, die auch eingeräumt wurden und weiterhin immer wieder sachlich diskutiert werden. Aber rechtfertigt das alles so eine von Sarkasmus geprägte. Aktion ?Übrigens stellt sich durch die Geamtsituation auch die Frage: Was steht es eigentlich um dem Gesundheitsschutz der mehrheitlichen Bevölkerung. Hat die Mehrheit kein Recht auf Gesundheit in einer Pandemie? Ist der Minderheitenschutz, der überwiegend auf der Straße ausgetragen wird, hier vorrangig? Ich meine ganz klar "Nein" und es sollte bei diesen Personen beim Recht auf eine ordentliche Demonstration und dem Recht auf Ansteckung, allerdings mit allen Konsequenzen, bleiben.Die richtige, nachfolgende Antwort auf die zweifelhafte PR der Künstler hat meines Erachtens eine Fachfrau vom Klinikum Essen gestartet:#AlleMalNeSchichtMachen: NRW-Ärztin stellt sich gegen ... https://www.ksta.de › Panoramavor 3 Stunden — #AlleMalNeSchichtMachen: NRW-Ärztin stellt sich gegen Corona-Protest der Promis. Doc Caro. Carola Holzner, Ärztin und Leiterin der der Essener Notaufnahme.