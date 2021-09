Tour de Verkehrswende

"... Die Radtour von Essen nach Berlin ist Teil der Protestaktion „Ohne Kerosin nach Berlin“. Mit einer klaren Verkehrswendebotschaft aus Paris fordern die Teilnehmenden den zügigen und intensiven Ausbau nachhaltiger Mobilität und ambitioniertere Klimaschutzmaßnahmen.Unter dem Motto „Allez le Bär“ radeln knapp 100 Teilnehmende durch Deutschland für eine klima- und menschenfreundliche Verkehrswende. Nach dem Pariser Vorbild fordern sie eine Reduzierung der Feinstaub- und Lärmbelastung, die Verbesserung der Lebensqualität und den beschleunigten Ausbau von Fuß- und Radwegen zu Lasten des Autoverkehrs. ...", https://www.presse-blog.com/2021/08/20/tour-de-ver... Vor 5 Tagen machten sie Station in Burgdorf am Rand von Hannover, siehe Beate's Beitrag https://www.myheimat.de/burgdorf/politik/tour-de-v... In 13 Etappen schafften sie es von Essen nach Berlin, um ihre Forderungen für eine "Verkehrswende", eine klimaverträgliche Mobilität deutlich zu machen. Darunter ist konkret zu verstehen:"... Verkehr und Mobilität auf nachhaltige Energieträger, sanfte Mobilitätsnutzung und eine Vernetzung verschiedener Formen des Individualverkehrs und des öffentlichen Personennahverkehrs umzustellen. Sie beinhaltet auch einen kulturellen Wandel, eine Umverteilung des öffentlichen Raums und eine Umleitung von Geldströmen. ..."Der Verkehrsclub Deutschland e. V. (VCD) fordert ein Bundesmobilitätsgesetz. "... Damit lassen sich Gemeinwohlziele auf Bundesebene festsetzen: Neben Klima- und Umweltzielen auch das Ziel “Vision Zero – Null Verkehrstote” oder sichere und bezahlbare Mobilität für alle Menschen. Das Gesetz würde Politiker dazu verpflichten, langfristige Handlungsstrategien im Mobilitätsbereich zu entwickeln. Dies erhöht auch auf kommunaler und Landes-Ebene den Spielraum für die Verkehrswende. ..."