Nominierungsphase für CDU-Vorsitz-Bewerber morgen abgeschlossen

, der bereits in zwei Anläufen 2018 gegen AKK (A. Kramp-Karrenbauer) und Anfang dieses Jahres gegen Armin Laschet unterlegen war, macht nun mit seiner gestern erklärten Kandidatur seinen dritten Versuch.Er hat viele Kritiker, auch in seiner Partei. Der Spiegel-Journalist "... Veit hingegen sagt: Merz, ein erfahrener Oppositionspolitiker, beherrscht die große Bühne. Er verkörpert das Gegenteil von Scholz, habituell, kulturell, sprachlich. Er kommt als Outsider, kann nicht für die Merkel-Zeit verantwortlich gemacht werden. Er kann mit seinen wirtschaftspolitischen Überzeugungen die FDP und Christian Lindner ins Schwitzen bringen. Und er tritt genauso breitbeinig auf wie Markus Söder von der fiesen Schwester CSU. ..."Wiki hat eine gesonderte Seite für diese spannende Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden, beispielsweise steht da: "... Nach starkem innerparteilichen Druck wegen des historisch schlechtesten Ergebnisses der CDU bei der Bundestagswahl 2021 gab Laschet am 7. Oktober 2021 bekannt, dass er den Parteivorsitz aufgeben wolle. ..."