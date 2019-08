'Fridays for Future' - 2 Tage vor der Landtagswahl!

"Wir fahren die Erde an die Wand! Statt zu bremsen, wird noch Gas gegeben!" So die Worte der Redner, darunter auch Luisa Neubauer, deutschlandweit bekannte Klimaaktivistin(2. Bild).Heute ist es im Mittel 1,1 °C wärmer als in vorindustrieller Zeit. Das merken wir insbesondere in den Sommermonaten 2018 und dieses Jahr. "Es ist nur eine schwache Vorahnung von dem, was uns blüht, wenn die Erde sich um 2 °C erwärmt."Die neue Landesregierung soll dafür sorgen, dass sofort mit dem Kohlausstieg begonnen wird und dass Brandenburg bis 2035 klimaneutral wirtschaftet und zu 100 % erneuebare Energie für die Stromversorgung einsetzt!Wenn man bedenkt, dass große Teil des Amazonas-Regenwaldes brennen, ist auch das vierte Foto verständlich!