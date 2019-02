Demonstration der Schüler: "Fridays for future"

Das Motto der Demonstration lautet:Vor 4 Wochen, am 18. Januar, wurde allein in Deutschland in 50 Standorten demonstriert, in vielen europäischen Ländern, aber auch in Australien und Kanada, siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Fridays_For_Future Erst im Jahre 2038 die Kohleverstromung zu beenden, so die Empfehlung der Kohlekommission, ist viel zu spät. Heute demonstrierten wieder viele Schüler in Potsdam. "... Als Sprecher tritt der prominente und renommierte Klimaforscher Stefan Rahmstorf vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) auf. Er freute sich über die große Teilnahme an der Demonstration: "Es ist toll, dass ihr alle hier seid und für eure Zukunft kämpft. Lasst euch nicht entmutigen!", sagte er in seinem Redebeitrag...."Rahmstorf erwähnte auch, dass Zahl und Ausmaß von Waldbränden mit fortschreitendem Klimawandel zunehmen. Ein berühmtes Beispiel dafür, dass die Folgen schlimm sind, sei die fast vollständige Vernichtung eines kleinen Städtchens in Kalifornien, das bezeichnenderweise den Namentrug.