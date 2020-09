Ein vergleichsweise trockener Sommer

"... Die Forscher haben immer mehr Fakten geliefert, wie der menschengemachte Klimawandel wirkt – „doch faktisch ist weltweit betrachtet viel zu wenig geschehen“, sagt Özden Terli frustriert.An diesem Donnerstag im August ist es stürmisch, und Terli hat schon tags zuvor überlegt, im Wetterbericht darauf aufmerksam zu machen, dass der Wind, wenn er in die noch voll belaubten Bäume fährt, sehr gefährlich ist. Und zwar auch deshalb, weil die Bäume aufgrund der Erwärmung geschwächt seien. Auch hier denkt er in Zusammenhängen, die er den Zuschauern nahebringen will. ..."