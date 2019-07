'... Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben bei Bludenz rund 60 Kilometer südlich von Lindau am Bodensee fünf Kilometer Schienen weiß angemalt. Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) testen weiße Farbe an heißen Tagen auf Abstellgleisen in der Nähe von Solothurn. Auch die Deutsche Bahn (DB) führt seit Anfang Juli einen Versuch auf einem Testgelände durch, wie eine Sprecherin sagt."Das Gleis will sich ausdehnen"Schienen könnten laut den SBB bei andauernd großer Hitze bis zu 70 Grad heiß werden. "Bei diesen Verhältnissen will sich das lückenlos verschweißte Gleis ausdehnen, dabei entstehen vor allem in Kurven Querkräfte, die zur Verformung der Gleise führen können", erklärt SBB-Sprecher Reto Schärli. Im Fachjargon heißt das Gleisverwerfung.In Deutschland hatte die Schmalspurbahn "Molli" bei Heiligendamm an der Ostsee im Juni den Verkehr zeitweise eingestellt, weil Schienen verbogen waren. In Frankreich mussten die Züge aus Sicherheitsgründen wegen der Hitze langsamer fahren. ..."Studien zeigen, dass mit dem hellen Anstrich die Schienen bis zu sieben Grad kühler bleiben", sagt Schärli. ...'