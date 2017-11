Gospelkonzert mit dem "Potsdam Gospel Choir"

Der Potsdam Gospel Choir ist ein ambitionierter Laienchor, der sich aus etwa 25 jungen SängerInnen und Musikern unter der Leitung von Daniel Bazant zusammensetzt. Angesiedelt an der Propsteigemeinde Peter und Paul versteht er sich überkonfessionell und ist auch dementsprechend bunt gemischt.Gospel ist gesungenes Evangelium und Ausdruck von Lebensfreude, die der Chor gerne an seine Zuhörer weitergeben, aber auch sich selbst bereiten möchte. Darüber hinaus gehört es zum Selbstverständnis des Chores mit dieser gesungenen Frohen Botschaft caritative Projekte zu unterstützen, was insb. beim großen Jahreskonzerten der Fall ist (freier Eintritt & Konzertkollekte).Neben traditionellen und allseits bekannten Gospelklassikern gehören vor allem viele neue, moderne Gospelsongs zum Repertoire.