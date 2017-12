Wo ist das Bargeld der Berliner Volksbank

Sparmaßnahme oder Abschaffung des Bargeldes

Meine Arbeit führt mich reglmäßig an der ehemaligen Filiale der Berliner Volksbank, in der Babelsberger Rudolf-Breitscheid-Straße vorbei. Diese ist wahrscheinlich als Sparmaßname zur Automaten(hölle) geworden. Dort gibt es zwei Bankautomaten und einige Kontoauszugsdrucker, nur keine Menschen mehr.In dieser Woche wurde ich Zeuge eines merkwürdigen Schauspiels.Aufgebrachte Pensionäre, sowie junge Eltern standen schimpfend vor dem kläglichen Rest der Berliner Volksbank-Filiale. Auf Nachfrage wurde mir berichtet, dass die Geldautomaten kein Bargeld mehr auszahlen. Das geht nun schon seit drei Tagen so. Auf Nachfrage bei der Hotline der VB wurde Besserung gelobt. Diese ist aber seit Dienstag nicht eingetreten.Was steckt also dahinter?A. Ein technisches ProblemB. AbsichtC. SparmaßnahmeD. Abschaffung vom BargeldF. BankpleiteBin gespannt wie es weiter geht.