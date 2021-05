Gedenken an die tödlich verunglückten Radfahrer in Potsdam - Ride of Silence

"... Das Aktionsbündnis potsdam autofrei, sowie die Potsdamer Ortsgruppen des VCD und des ADFC rufen zur Fahrraddemonstration auf. Im Rahmen des weltweiten "Ride of Silence" erinnern wir an die getöteten Radfahrenden im Potsdamer Straßenverkehr und demonstrieren gemeinsam auf dem Rad für mehr Verkehrssicherheit! Dafür kleiden wir uns weiß und fahren schweigend als Fahrraddemonstration acht jener Orte ab, an denen wir in den vergangenen Jahren ein mahnendes, weißes Geisterrad aufstellen mussten.Die Ride of Silcence ist eine Fahrradveranstaltung, die jährlich am dritten Mittwoch im Mai an die auf öffentlichen Straßen getöteten und verletzten Radfahrenden gedacht wird. ..."