Ãœbersicht verkaufsoffene Sonntage Potsdam 2017

Ein verkaufsoffener Sonntag ist doch was tolles!? Man kann Besorgungen bzw Einkäufe, die man unter der Woche nicht geschafft hat, einfach auf Sonntag verschieben. Die Läden werden dann meist von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet haben.

Verkaufsoffene Sonntage 2017 in Passau



Da es normalerweise in Deutschland nicht erlaubt ist, sonntags die Geschäfte geöffnet zu haben, einmal weil es als Ruhetag gilt und einmal weil es der Tag ist, an dem viele zur Kirche gehen, wird am verkaufsoffenen Sonntag der Spieß umgedreht. Einige Shops machen deswegen beim verkaufsoffenen Sonntag erst gar nicht mit, da dies freiwillig ist und von den Läden entschieden wird.In Potsdam kann man sich dieses Jahr auf gleich fünf verkaufsoffene Sonntage freuen. Die Bahnhofspassage und der Stern-Center, machen bei allen fünf verkaufsoffenen Sonntagen mit. Der erste Termin wird am 28. Mai 2017 sein. In der Bahnhofspassage gibt es reichlich Geschäfte wie, Saturn, dm, Calzedonia, Hussel, Depot, Nanu Nana, Deichmann und vieles mehr die man am 09. Juli 2017 und am 20. August 2017 begutachten kann. Im Stern-Center gibt es ebenfalls mehrere Läden wie beispielsweise, C&A, Aldi, Leiser, Hugendubel, Tchibo, Mexx, Telekom und weiter Modegeschäfte, die auch am 24. September 2017, 03. Dezember 2017 und an den obig genannten Terminen zu durchbummeln sind.Weitere Termine zum verkaufsoffenen Sonntag in Brandenburg gibt es hier