Tanz! Vor allem aus der Reihe

Potsdam : AWO Seniorenfreizeitstätte im Wurzelwerk

Die legendäre „Tanz in den Mai Party“ kommt zurück in die Waldstadt! Die AWO Waldstadt e.V. hat nach einem Jahr Pause neue Kraft geschöpft und präsentiert nun in diesem Jahr wieder die Tanzparty und das in eigenen Räumen. Die AWO Seniorenfreizeitstätte im Wurzelwerk verwandelt sich am 30. April um 20.00 Uhr in einen Tanztempel in dem „DJ Frank“ so manches Tanzbein zum schwingen bringt. Bis in den frühen Morgen werden wir tanzen und den Mai begrüßen, bevor wir uns beim Heimweg vor den Bäumen, die ja bekanntlich ausschlagen, in Acht nehmen müssen. Der Eintritt ist wie immer frei und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt und kann wie auch der Durst zu kleinen Preisen gestillt werden. Das AWO Wurzelwerk findet Ihr; Zum Kahleberg 23 A in 14478 Potsdam, wir empfehlen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen, da Parkplätze rar sind.