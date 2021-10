SCHÜTZENFEST DER UNTOTEN

»Es gibt immer einen Besiegten in der Liebe; den der mehr liebt« - Franz BleiNeben den sechs Stammautoren und -autorinnen des STRANGE TALES CLUBs haben sich sechs Gastautoren und -autorinnen an die Herausforderung gewagt, Horror und Romance in einer Kurzgeschichte miteinander zu verbinden. In dieser Anthologie siegt jedoch nicht immer die Liebe über den Schrecken. Die Liebe dient als Lockmittel, wird zu einer Besessenheit, aber schützt auch davor, sich in einer feindlichen Welt zu verlieren. Jede der 12 Kurzgeschichten hat dadurch ihren eigenen Stil und ihre eigene Wendung.Die Kurzgeschichte Der letzte Schütze des inzwischen in Hamburg lebenden Stammautors Herbert Arp hat erneut seine Heimatstadt Pattensen/Leine zur Kulisse. Das Pärchen Theo und Mila erreichen die Kleinstadt nach dem Ausbruch einer Zombieapokalypse. Die brach dort ausgerechnet an den Schützenfesttagen aus. Theo, der vor zwanzig Jahren das letzte Mal in seiner Heimatstadt war, hat daraufhin eine Idee. Er möchte die Kleinkalibergewehre aus dem Schützenhaus holen und gegen die Zombies einsetzen. Auf dem Schützenplatz erwartet die beiden jedoch eine Überraschung.Der STRANGE TALES CLUB, auch als das Autorenkollektiv bezeichnet, wurde 2019 gegründet und besteht derzeit aus sechs über das Bundesgebiet verteilten Stammautoren und -autorinnen. Für jede Anthologie wird ein neues Genre ausgewählt und Gastautoren und -autorinnen, die bereits in dem Genre veröffentlicht haben, werden nach einer Bewerbungsphase eingeladen. Bisher sind vier vielseitige Anthologien im Selbstverlag entstanden, STRANGE LOVE wird nun die fünfte.Auf amazon: http://amazon.strangetalesclub.de Auf Facebook: http://facebook.strangetalesclub.de E-Mail: info@strangetalesclub.de