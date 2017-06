"Schlagernacht in Weiß 2017" öffnet seine Pforten in Döckingen am 24. Juni …..

die Sonne lacht, das Wasser kühlt, der Grill hat Hochkonjunktur und das Bier schmeckt besonders gut bei toller Musik.

Das alles und noch viel mehr…

gibt es nur in Bayern bei der großen, einzigartigen „Schlagernacht in Weiß 2017“ - im einmaligen Ambiente des „Stadelmann Eventparks“

im bayrischen Döckingen…



30 Künstler geben sich am übernächsten Samstag – 24. 6. 17 - die Ehre und werden nicht nur ihre Hits präsentieren…

es sind auch einige „Live Premieren“ dabei im 11 stündigem Programm, dass seinesgleichen sucht!!!



Moderiert wird das Event wieder von Bayern Plus Moderator Harry Blaha und dem Melodie TV Moderator Jens Seidler.



Die „Schlagernacht in Weiß 2017“ unter der Regie von „Stefan Pössnicker“ ist DAS „Schlager Open Air Event“ in Bayern und ein muss für alle Schlagerfans oder die, die es noch werden möchten….



Tickets gibt es an allen bekannten VVK-Stellen.



Es lohnt sich auch den folgenden Link anzuklicken, den dort gibt es noch mehr interessante Informationen und Videos der Künstler….



https://hahnenkamm-festival.de/schlagernacht-in-weiss/





Text: Christiane Brüning, 15.6.17