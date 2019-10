7. Bavaria Königsmarsch

Die Kult(ur)-Nachtwanderung der besonderen Art führt anlässlich des 134. Todestages von König Ludwig II. einmal über 50 Kilometer rund um seinen geliebten Starnberger See. Dazu ist jeder herzlich eingeladen, freilich auch Preißn, Zuagroaste und Zamperl, und kann kommen, wie er mag, in Tracht, mit Dirndl und Lederhosen, genauso wie sportlich up to date.Insgesamt erwartet die maximal 300 TeilnehmerInnen eine mystische Nacht mit romantischer Candlelight-Brotzeit und Weißwurst-Frühstück und im Starterpackage ein Trachtenhemd, Erinnerungspin und spezieller Becher.Doch was in jeder schicksalshaften Nacht anno 1886 wirklich geschah, wird nach wie vor ein Geheimnis bleiben.Alle Details, Infos und Anmeldung auf www.königsmarsch.de