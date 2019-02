Plieninger Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt 10.3.2019

Pliening : Bürgerhaus |

Traditionelle Handwerkskunst wird zur Tradition. Deswegen findet für alle Liebhaber regionalen Kunsthandwerks, ob dekorativ oder nützlich, nun schon seit über 10 Jahren der Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt im Bürgerhaus in Pliening statt. Bayernweit gibt es Hobbyevent mit seinen tollen Märkten bereits über 18 Jahre!



Zahlreiche Stände laden zum Stöbern und Entdecken ein. Für jeden ist etwas dabei, wenn über 100 Aussteller und Kunsthandwerker aus der Region auf zwei Etagen und vor der Halle ihre Waren, Kunstwerke und Leckereien anbieten. Rechtzeitig zum bevorstehenden Osterfest und aber auch Muttertag ergattern Sie dort die besten Ideen! Entdecken Sie Erlesenes und Schönes und nehmen teil an der Lebensfreude die durch Kreativität entsteht! Freuen Sie sich auf viele kulinarische Highlights, Workshop sowie ein Kinderprogramm!



Geboten werden die unterschiedlichsten Fachrichtungen in ihren verschiedensten Varianten. Nahezu jeder Bereich von vielfältiger und kreativer Kunst – und das für jeden Geldbeutel - ist vertreten. Das interessierte Publikum kann an zahlreichen Ständen den Kunsthandwerkern bei ihrer Arbeit über die Schultern schauen.



Freuen Sie sich auf einen Stand mit „handbemalten Ostereiern“. Oder sprechen Sie Produkte aus Honig und/oder Keramik mehr an? Ganz interessant werden diesmal sicherlich auch die Gestrickten, Gestickten und Genähten Unikate sein! Für alle Feinschmecker gibt es wieder die leckere „Marmelade, Fruchtaufstriche, Säfte, Sirup, Chutney“ u.v.m.



Neu mit dabei: Trachtenschmuck aus Horn, Encaustic-Glückwunschkarten, Röcke nach Maß für Groß und Klein, Motivationstassen und Untersetzer, Verlaufsgarn und Bobbels, Kinderkleidung, Jeanstaschen, Zirbenprodukte, über 25 verschiedene Honigspezialitäten, Upcycling-Produkte, Trachtentücher, Fimoideen, gehäkelte Ostereier, Tiernahrung, filzige Schlüsselanhänger, Motorsägeschnitzereien, Stempelideen, Filetdeckchen, pflanzengefärbte Wolle, Makramee-Schmuck, Buchfaltekunst, Drahtfiguren, Schönes aus Wolle, Dekoideen aus Mosaik, Osterkerzen, Weihedecken uvm.



Für die bevorstehende Osterzeit finden Sie alle nur erdenklichen Dekorationen! Auch 2019 mit dabei: Patchwork, Bilderschmuck, Trachtentaschen, selbst hergestellte Pralinen, Kinderrucksäcke, Gobelinbilder, Kinderkleidung, Klosterarbeiten, gedrechseltes, Kuschelmonde, Haarnadelblumen uvm.



Auch der Stand mit den handgewebten Teppichen ist wieder mit dabei. Ebenso der allzeit beliebte Stand mit seinem Schäferwagen vor der Halle an dem schöne Dekorationsartikel für Drinnen und Draußen im urigen Stil zu haben sind. Schmuck für jeden Geschmack und aus allen nur erdenklichen Materialien runden das Angebot ab.



Einige Stände sind bereits seit Jahren dabei und können sich über ein festes Stammpublikum freuen. Dennoch legt man Wert darauf, dass jedes Jahr viele Plätze neu vergeben werden, um auch immer wieder für die Besucher für ein abwechslungsreiches Angebot zu sorgen. Es ist also zu jedem Markt spannend, welche kreativen Ideen die Künstler und Künstlerinnen haben um diese dann dem Publikum zu präsentieren! Für viele ist es Erholung und willkommene Abwechslung vom Alltagsstress sich kreativ zu beschäftigen. Dadurch wurde schon so manches brachliegendes Talent entdeckt und oder wieder aufgefunden. Am Marktsonntag gibt es dazu viele Anregungen, Tipps und Impulse. So mancher Bastelfan kann sich Anregungen für die eigenen Basteleien holen!



Für alle kleinen Besucher gibt es unter anderem leckeres röstfrisches Popkorn, frisch gebackene Waffeln und vieles mehr. Auch diesmal ist wieder das Team vom „Sandmalen“ mit dabei. Hier können Kinder Ihre Kreativität voll ausleben! So wird der Besuch des Marktes für die ganze Familie zu einem runden und schönem Erlebnis. Wie auch in den vergangenen Jahren sorgt das Bewirtungsteam mit vielen Leckereien für das leibliche Wohl (z.B. hausgemachten Amaretto-Punsch mit Sahnehäubchen, leckere Kuchen und Torten, warme und kalte Speisen uvm.).



In Verbindung mit einem Gewinnspiel werden alle Besucher aufgefordert den schönsten Stand zu prämieren. Es winken tolle Preise. Die ersten 100 Besucher dürfen sich außerdem auf eine Überraschung freuen!

Seien Sie dabei! Entdecken – kaufen – und genießen!



Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt am 10. März

im Bürgerhaus in Pliening - von 10.00 bis 17.00 Uhr!



Also: Vertreiben Sie das Grau aus Ihrem Haus und holen sich den Frühling ins Haus!

Nur beim Original: Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt in Pliening –seit über 18 Jahren in seiner Größe und Auswahl!



