Pliening : Bürgerhaus |

In diesem Jahr präsentiert sich der Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt in Pliening wieder Ende Oktober und somit rechtzeitig um noch alles für die Advents- und Weihnachtsdekoration als handgemachtes Unikat erwerben zu können. Es wird wieder das Veranstaltungsmagnet für Besucher aus Nah und Fern werden. Aber auch um rechtzeitig einzigartige und außergewöhnliche Weihnachtsgeschenke zu erbeuten oder ideenreiche Dankeschöns oder Mitbringsel kaufen zu können, erwarten Sie in und vor dem Bürgerhaus über 100 Aussteller.



Ergattern Sie ausgefallene Geschenke, Dekoartikel und kunstvolle Gebrauchsgegenstände.



Die Künstlerfreunde aus Nah und Fern haben sich diesen Termin schon lange vorgemerkt, denn wer diesen Markt schon einmal gesehen und erlebt hat, kommt begeistert immer wieder! Und ganz wichtig: Nur der „Hobby-, Künstler, und Ideenmarkt“ ist das Original, in seiner Größe, seinem Angebot und seiner Ideen! Das wissen Aussteller und Besucher und kommen daher immer gerne nach Pliening.



Aus der breiten Angebotspalette können hier nur einige Schwerpunkte genannt werden, wie z.B. Holz- und Laubsägearbeiten, Gießkeramik, Patchwork, Fenster-, Tür-, und Wandschmuck, Serviettentechnik, feine Ton- und Glasobjekte, Geldgeschenkverpackungen, Moorkissen, handgefilzte Accessoires, Handarbeiten aus Stoffen, Honig- und Honigprodukte, Schwingbögen, Schmuck in allen Varianten, Taschen und Seidentücher, Häkelmützen und vieles mehr.



Wie wär´s schon jetzt mit Weihnachtslikör, leckeren Plätzchen oder doch lieber einer Krippe, Schneemänner, Windlichter oder Engeln? Beliebt und bekannt sind die Holzfiguren vor der Halle und natürlich wieder mit dabei!



Neu mit dabei: Genähte Ideen, Traumfänger, Sackerl, Seilkörbe aus Baumwolle und Hanf, Kreatives aus Papier, Kinderhosen, Häkeldeckchen, Naturseifen, Dirndl und Filztaschen, Patchworkarbeiten, Neue Kartenideen, Strickwaren aller Art zugunsten der Aktion Sternstunden und vieles mehr.



Die Firma Vorwerk stellt das „richtige Werkzeug“ vor. Lt. Vorwerk ist das Geheimnis für erfolgreiche Kreativität nämlich ein gutes und leistungsfähiges Werkzeug! Deshalb enthält das kompakte Kofferset von Twercs alles, was Sie zum kreativen Heimwerken benötigen: Stichsäge, Bohrschrauber, Tacker und Heißklebepistole.



Wollen Sie Plastiktüten vermeiden? Die lebensmittelechten Hanftaschen sind dann Ihre Lösung. Die natürlichen antibakteriellen Eigenschaften sorgen dafür, dass Ihre hochwertigen Lebensmittel im Kühlschrank lange frisch und appetitlich bleiben. Die Hanfbettwäsche, die Sie ebenfalls an diesem Stand bekommen, ist ein Blickfang, sehr robust und bietet einen ausgezeichneten Schlafkomfort. Durch die atmungsaktiven Eigenschaften von Hanf entsteht ein trockenes und angenehmes Schlafklima. Hanfbettwäsche ist: kühlend im Sommer, wärmend im Winter, antistatisch, geruchsneutral, schmutzabweisend.



Jetzt vor dem bevorstehenden Weihnachtsfest verdienen gerade die Aussteller mit „Grußkarten“ ganz besondere Aufmerksamkeit! Wo gibt es schon so einmalige Weihnachtskarten (aber auch für alle anderen Gelegenheiten), als hier!



Geboten werden die unterschiedlichsten Fachrichtungen in ihren verschiedensten Varianten. Nahezu jeder Bereich von vielfältiger und kreativer Kunst – und das für jeden Geldbeutel - ist vertreten. Das interessierte Publikum kann an zahlreichen Ständen den Kunsthandwerkern bei ihrer Arbeit über die Schultern schauen. An diesem familienfreundlichen Sonntag kann die Küche Daheim getrost kalt bleiben! Das hauseigene Team sorgt für ihr leibliches Wohl. Hausgemachte Kuchen und Torten (gerne auch zum Mitnehmen), Amaretto-Punsch mit Sahnehäubchen, sowie verschieden Speisen und Getränke und vieles andere erwartet Sie!





Auch für die Kleinsten ist der Plieninger Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt ein aufregendes Erlebnis. Der Renner wird sicherlich wieder der Workshop „Sandmalen“ sein. Hier kann man aus über 100 Motiven auswählen. Schutzfolie abziehen und die gewünschte Klebefläche mit farbigen Sand bedecken. Schütteln und schon ist das Kunstwerk fertig. Leckeres röstfrisches Popkorn und frische gebackene Waffeln dürfen natürlich nicht fehlen!



Für viele ist es Erholung und willkommene Abwechslung vom Alltagsstress sich kreativ zu beschäftigen. Dadurch wurde schon so manches brachliegendes Talent entdeckt und oder wieder aufgefunden. Am Marktsonntag gibt es dazu viele Anregungen, Tipps und Impulse. So mancher Bastelfan kann sich Anregungen für die eigenen Basteleien holen!



Seien Sie dabei! Entdecken & erleben! – Sparzieren Sie durch diesen kreativen Markt, voller Ideen und kulinarischer Köstlichkeiten! Ideen und Geschenke für jeden Geldbeutel. Egal wo man wohnt, ein Weg der sich lohn! Das Original:



Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt am 21.10. im Bürgerhaus Pliening



von 10.00 bis 17.00 Uhr!



In Verbindung mit einem Gewinnspiel werden alle Besucher aufgefordert den schönsten Stand zu prämieren. Es winken tolle Preise für alle Teilnehmer.



Übrigens: Die ersten 100 Besucher erwartet eine zusätzliche Überraschung am Eingang!



Nähere Informationen gibt es beim Hobbyevent-Team unter der Tel. Nr. 089 5028809 oder www.hobbyevent.de