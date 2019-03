Julchens Hochzeit im Kamelien Landschloß Pirna-Zuschendorf

„Blütenzier und Lebenslaune. Wilhelm Busch lässt grüßen“

Gleich neben der Eingangstür des Schlosses sitzt Meister Busch wie früher in seinem Arbeitszimmer entwirft er die Geschichten um den frechen Affen Fips.

Hier, im Festsaal steht schon die Hochzeitskutsche bereit, mit der Fritz der Forstadjunkt und sein Julchen umrahmt von prächtigen Azaleenpyramiden und überschüttet mit einem großen Strauß Kamelien ihre die Hochzeitsreise antreten wollen. Doch Ferdinand Mickefett, der verstoßene Liebhaber, ist gerade dabei ein Rad von der Kutsche beiseite zu schaffen. Geheiratet wird natürlich trotzdem.

Im nächsten Raum erwarten uns die bösen Buben Max und Moritz. Beide sitzen auf dem Dach und wollen durch den Kamin nach Witwe Boltes knusprigen Hühnchen angeln, während diese statt ihre Kamelien zu gießen erschreckt die Hände hebt.

Ein tolles Arrangement erwartet uns im großen Salon. Ein Bachlauf voller Kamelienblüten ist wohl schuld daran, das der Engländer Mister Pief, immer geradeaus durchs Fernrohr schauend und nicht auf Hindernisse achtet und, ins Wasser plumpst. Die beiden Hunde Plisch und Plum retten wenigstens seinen Hut.

In einem abgetrennten kleinen Raum schließlich müssen wir mit ansehen, wie das Ende der frommen Helene naht.

Nachdem wir am 17.03.2018 bei einem schaurigen Wintereinbruch schon erleben konnten zog es mich als krönender Abschluss unserer Kurzreise zwischen Meißen und Elbsandsteingebirge erneut in das sehr gut besuchte Landschloss (Öffnungszeiten Di – So und Feiertags 10.00 – 17.00 Uhr). An einem gleichfalls 17. März erwarteten uns nachmittags bei noch strahlendem Sonnenschein in einem Trog vor dem Landschloss schon die ersten reizend arangierten Kamelien. In diesem Jahr stand die nunmehr XVI. Kamelienblütenschau unter dem Titel: „Blütenzier und Lebenslaune. Wilhelm Busch lässt grüßen". Die Kamelienblütenschau bleibt bis zum 07.04.2019.