Viel Volt für neue Energie in Wahlkreis Pirmasens

Pirmasens : Schlossplatz |

Am Mittwoch, 22. September 2021 wird sich die neue Partei Volt in Pirmasens präsentieren, denn Andreas Winkler aus Schmitshausen, Direktkandidat für den Wahlkreis Pirmasens, möchte sich seinen Wähler*innen vorstellen. Dazu soll am Schlossplatz ab 10 Uhr ein Infostand unter dem Motto “Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit” mit Livemusik von Elowynn aufgebaut werden.



Während des Events ist auch eine Plakatschlange geplant. Eine Plakatschlange ist ein von Volt etabliertes, mit den pandemiebedingten Einschränkungen gut kompatibles, Instrument der Parteiwerbung, bei der Volter*innen als lebendige Wahlplakate durch die Straßen ziehen und Flyer verteilen und mit den Bürger*innen ins Gespräch kommen.



Bereits am Montag, 20. September, wirbt Winkler ab 10 Uhr vorm Supermarkt in Thaleischweiler für seine Kandidatur. Am Dienstag, 21. September, steht Winkler ab 10 Uhr vorm Supermarkt in Wallhalben.



Bei Volt handelt es sich um eine erst 2017 gegründete politische Bewegung, die 2021 erstmals an der Bundestagswahl teilnimmt. Die Partei fordert ganzheitliche Politik; ihre politischen Ziele sind progressiv, pragmatisch und paneuropäisch, da die Probleme wie Klimawandel und soziale Ungerechtigkeit nur durch eine Zusammenarbeit der Staaten in Europa möglich sei. Volt ist schon in mehreren deutschen Stadträten und im niederländischen Nationalparlament vertreten und hat mit Parteimitbegründer Damian Boeselager einen Abgeordneten im Europaparlament.



