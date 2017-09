Die Welt der Haie“ - Das faszinierende Verhalten des bedrohten Top-Jägers

Pfungstadt : Saalbau Kino |

Einladung für Pfungstädterinnen und Pfungstädter zu einer spannenden Entdeckungsreise mit Haiverhaltensforscher Dr. Erich Ritter / Kostenfreier Vortrag mit Filmdokumentation



Sie schwimmen seit über 400 Millionen Jahren in unseren Weltmeeren, doch einige Arten

sind nun vom Aussterben bedroht: Haie. Die Top-Jäger, die unberechtiger Weise als blutrünstige Monster dargestellt und Jahr für Jahr millionenfach abgefischt werden, spielen eine ultimative Rolle im Ökosystem. Ein Schutz dieser eleganten Tiere kann jedoch nur erfolgen, wenn die Angst vor ihnen verloren geht und ihr öffentliches Bild positiv verändert wird: Denn Menschen schützen nichts wovor sie sich fürchten. Haiverhaltensforscher Dr. Erich Ritter widmet diesen intelligenten, geheimnisvoll-scheuen Tieren sein Leben und hat den Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit auf die Hai-Mensch-Interaktion gelegt. In einer 90-minütigen Entdeckungsreise präsentiert Dr. Ritter persönlich und im Rahmen einer Filmdokumentation Highlights aus seiner 35-jährigen Erfahrung. Dabei werden selbstverständlich viele Fragen beantwortet: Was tun, wenn man einem Hai begegnet? Kann man ihre Absicht erkennen? Gibt es wirklich gefährliche Haie? Und vor allem: Welche Rolle spielen die Tiere für unsere Natur und was passiert, wenn zu viele abgefischt werden? Die Zeit für den Schutz der Haie wird immer knapper: Pro Jahr werden zwischen 70 und 100 Millionen Haie getötet. Dr. Erich Ritter: „Die Überfischung der Haie ist die größte ökologische Zeitbombe, die hochgehen wird, wenn wir sie nicht entschärfen.“



Bitte kommen Sie rechtzeitig. Eine Sitzplatzreservierung ist leider nicht möglich.



Dr. Erich Ritter

Der renommierte Wissenschaftler und Autor arbeitet seit über 35 Jahren mit Haien – direkt im Wasser. Er gilt als der einzige experimentelle Verhaltensforscher, der sich mit der Hai-Mensch-Interaktion befasst. 1996 gründete er die SharkSchool, um das Wissen an die breite Öffentlichkeit zu bringen. Es ist die erste und nach wie vor einzige Institution, die jedem die Möglichkeit bietet, sich im Bereich der angewandten Interaktion mit Haien ausbilden zu lassen. Dr. Ritter unterrichtete u. a. Vertreter der US Navy, Spezialkräfte der Armee, Lebensretter und Polizeitaucher. Zurzeit ist der Wissenschaftler an der Universität von West Florida tätig.