Pfullendorf : Seepark |

Keep it real Jam 2017 // 10.-12. August



PRE PARTY 10.08.2017

Shake A Dem, Sungun, Keep It Real Lioness Movement



Main Stage

Capleton & The Prophecy Band (JA)

Aidonia (JA)

Dexta Daps (JA)

Cham (JA)

Tony Matterhorn (JA)

Randy Valentine (UK)

Cali P (JA)

Keida (JA)

Miwata (DE)

Anyting can Happen // Sultan VS Spider VS Taranchyla

Splendid (PL)

Dionne Reid (UK)

Manarun (DE)

Soulshake Down (DE)

Kid Gringo + Fabi Benz + Phonatics (DE)



Dubstage

Ganja Riddim & Friends



Poetry Slam, Fußball Turnier,



Die Keep it real Jam schreitet im Jahr 2017 ins zweite Jahrzehnt. Auch die 11. Edition wird der Dancehall-Community so einiges zu bieten haben. Von internationalen Sounds und Artists über das beliebte "Anything can happen" bis hin zu der fetten Location mit Badesee und Wakeboardlift. "Keep it real Jam" steht auch 2017 für family vibes, für ein entspanntes Wochenende, für Musik, für ausufernde Nächte und für badde Artists im Linzgau. Nach zwei ausverkauften Jahren gilt es, sich rechtzeitig seine Tickets zu sichern, um auch in diesem Jahr dabei zu sein und die einmaligen Keep it real Jam Vibes zu erleben.



