Teilnehmerzahl beim Deutschen Sportabzeichen steigt wieder - Altersspanne von 70 Jahren

Nach den motivierenden Worten fand schließlich die Verleihung der einzelnen Urkunden in lockerer Atmosphäre durch die Prüferinnen statt. Bei den stolzen Teilnehmern, davon 22 Erwachsene und 7 Kinder, wurde insgesamt eine beachtliche Altersspanne von 6 bis 76 Jahren erreicht. Die treuesten Sportler sind Teilnehmer der ersten Stunde und haben über die Jahre hinweg etwa 20 Abzeichen gesammelt.In diesem Jahr haben sich die Sportler den ganzen Sommer über an mehreren Trainingstagen in den Disziplinen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination auf die Prüfung vorbereitet und schließlich erfolgreich abgelegt. Auch im Rahmen des Ferienpassprogramms Ilmmünster/Hettenshausen fand ein Sportabzeichen-Tag statt, an dem noch einige Kinder zur Teilnahme motiviert werden konnten. Durch die Teilnahme am Ferienpassprogramm erhoffen sich die Prüferinnen auch in den kommenden Jahren eine weitere Steigerung der teilnehmenden Kinder.Zukunftssorgen gibt es beim Sportabzeichen in Ilmmünster nicht. Die langjährigen Prüferinnen Brigitte Mrozek und Friedl Grünberger dürfen sich seit diesem Jahr über Unterstützung von Franziska Eibel und Sabine Grünberger freuen, die im Frühjahr ihren Prüferausweis erworben haben.Die Trainings- und Abnahmezeiten für das Deutsche Sportabzeichen 2020 werden wieder rechtzeitig bekannt gegeben.