Sportpreis des Landrats für Viola Wächter

Bereits zum siebten Mal in Folge hatte die Sportkommission unter all den für 2017 zu ehrenden Sportlerinnen und Sportlern eine Sportpersönlichkeit vorgeschlagen, die den Sportpreis des Landrats erhalten soll. Die Entscheidung fiel auf Viola Wächter aus Olching, die im Judo für den FC Schweitenkirchen startete.Viola Wächter belegte 2017 beim Grand Prix in China den 3. Platz und beim Grand Prix in Mexiko den 5. Platz. „Seit Jahren erreicht die Ausnahmesportlerin überregionale Erfolge bei Europa- und Weltmeisterschaften und ist seit 2007 fast ununterbrochen bei der Sportlerehrung des Landkreises dabei“, so der Landrat. Er gratulierte ihr sehr herzlich zu der Auszeichnung. Martin Wolf: „Ich bin überzeugt, Viola Wächter ist eine würdige Trägerin des Sportpreises 2018!“Wächter beendet schrittweise ihre Karriere als Spitzenjudoka und widmet sich ihrer beruflichen Karriere. Dem Judosport im Landkreis bleibt sie als Betreuerin und Beraterin ehrenamtlich erhalten.Bildunterschrift:v.l.n.r.: Trainer Franz Dausch, Viola Wächter, Landrat Martin Wolf und Florian WeißFoto: Huber