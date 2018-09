Sportlerehrung des Landkreises: Ehrenordnung geändert

Bei der kommenden Sportlerehrung 2018 im April nächsten Jahres können laut der neuen Ehrenordnung als Einzelsportler oder als Mitglied einer Mannschaft geehrt werden:- Teilnehmer an Olympischen Spielen- Platz 1 - 10 bei Weltmeisterschaften- Platz 1 - 8 bei Europameisterschaften- Platz 1 - 5 bei Deutschen Meisterschaften- Platz 1 bei Bayerischen MeisterschaftenBei der Teilnahme an offiziellen Spiel- oder Punkterunden von anerkannten Sportfachverbänden erhalten Mannschaften eine Ehrung beim- Aufstieg in die beiden höchsten deutschen Spielklassen (1. + 2. Bundesliga)- Aufstieg in die höchste bayerische SpielklasseIm Fußball zählt der Aufstieg in die Landesliga.Eine Ehrung erhält auch, wer 25 Deutsche Sportabzeichen absolviert hat (und jeweils nach weiteren fünf Abzeichen). Pokalmeisterschaften oder Meisterschaften mit bestimmten Personengruppen (z.B. Bundeswehr-, Studenten- oder kommerzielle Meisterschaften) werden nicht berücksichtigt.„Die Sportkommission behält sich aber vor, im Einzelfall dem Landrat besondere außergewöhnliche Leistungen zur Würdigung vorzuschlagen“, so Florian Weiß, Vorsitzender der Sportkommission.Die neue Ehrenordnung kann ab sofort auch auf der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-pfaffenhofen.de (Rubrik Landratsamt – Formulare und Merkblätter) eingesehen werden.