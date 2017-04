Sportlerehrung 2016 Über 150 erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet

„Die Sportlerehrung ist seit vielen Jahren ein besonderes Ereignis im Kalender unseres Landkreises. Wir wollen mit dieser Ehrung für große sportliche Momente und für Ihren herausragenden sportlichen Einsatz danken“, so der Stellvertreter des Landrats bei seiner Festrede. Alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises seien sehr stolz darauf, erfolgreiche Menschen in unseren Landkreisgemeinden zu wissen, die den Namen ihrer Heimatgemeinde und unseres Landkreises bekanntgemacht haben. Anton Westner: „Sie tragen die Namen in die gesamte Bundesrepublik hinaus, ja sogar nach Europa und in die ganze Welt. Damit sind Sie in besonderer Weise Botschafter unseres sportaktiven Landkreises.“Die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler würden mit ihrem Erfolg den Jugendlichen wie den Senioren ein Beispiel für Disziplin, Zielstrebigkeit und Leistungsbereitschaft geben. „Ein Sportler muss immer wieder aufstehen. Dies sind Tugenden, die in vielfältigster Form auch gebraucht werden, um das jeweilige individuelle Leben zu meistern“, so Westner. Florian Weiß dankte auch den Vereinen mit den Trainern, „da die Jahre im Sportverein prägend für die Zukunft sind. Die Sportvereine wirken wie eine Schutzimpfung gegen Drogen“.