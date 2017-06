Mach mit beim Trikot-Tag der Sportvereine am 7. Juli 2017

Pfaffenhofen. Florian Weiß, der Kreisvorsitzende des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) ruft die Sportvereine im Kreis Pfaffenhofen in einem Rundschreiben dazu auf, an der bayernweiten Aktion „Trikot-Tag“ des BLSV mit seinen Sportfachverbänden mitzumachen. Die Vereinsverantwortlichen sollen die Kinder und Jugendliche motivieren, am Freitag, den 7. Juli in der Schule und in der Freizeit das Trikot ihres Sportvereins zu tragen. Ziel der Aktion ist, die große Kraft des Vereinssports in der Gesellschaft zu demonstrieren.Als besonderen Anreiz für die Vereine gibt es tolle Preise von INTERSPORT zu gewinnen, zum Beispiel einen von 50 Trikotsätzen oder als Sonderpreis einen Imagefilm von bildschnittTV.Alle Kinder, die beim Trikot-Tag mitmachen und bis 16. Juli 2017 an die E-Mail-Adresse trikot-tag@blsv.de ein Foto vom Trikot-Tag schicken, über die Eltern oder den Verein, nehmen für den Verein an einem Gewinnspiel teil.Weitere Informationen wie Teilnahmebedingungen gibt es auf der Website www.blsv.de/trikot-tag.