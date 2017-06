FSV Pfaffenhofen wird Stützpunktverein für „Integration durch Sport“

Die Entwicklung ist beeindruckend und ein Vorzeigeprojekt in unserer Region. Franke hat es geschafft, weitere Spieler aus dem Umkreis zu integrieren und zwischenzeitlich nehmen beide Mannschaften – sie nennen sich Pfaffenhofener Cricketclub (PAFCC) und Geisenfelder Cricketclub (GFCC) sehr erfolgreich am Spielbetrieb in der Regionalliga teil. Hier wird deutlich, wie wichtig der Sport für Geflüchtete in einer neuen Heimat sein kann und wie wichtig unseren neuen Nachbarn auch für die Vereine sind.Mit dem Programm „Integration durch Sport“ stehen aus dem Bundeshaushalt finanzielle Mittel zur modellhaften Förderung von integrativen Projekten zur Verfügung und richtet sich vornehmlich an Personen mit Migrationshintergrund und Flüchtlingen und können von Sportvereinen beim BLSV nach Anerkennung als Stützpunktverein beantragt werden.FSV-Vorsitzender Yaylakci: „Das ist eine gute Sache. Neue Sportarten bereichern den Verein und neue Mitglieder können so etabliert und für den Verein begeistert werden“.Auf dem Foto v.l.: Florian Weiß, Christine Franke, Ramazan Yaylakci