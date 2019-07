Förderverein unterstützt die Schachabteilung des SV Ilmmünster

Besonders hervor gehoben hat Andre, dass eine Jugendmannschaft U 12 am Spielbetrieb teilnahm und in der Kreisliga von 11 teilnehmenden Mannschaften einen tollen 5. Platz belegten. Der Trainingsabend am Freitag im Sportheim wird von Schülern und Jugendlichen sehr zahlreich und gerne besucht. Er berichtete auch davon, dass Spieler der Schachabteilung an den Schulen Schachunterricht erteilen. Und genau hier bietet der Förderverein auch seine Unterstützung an, um bei der Ausbildung von Fachübungsleitern die Jugend für den Schachsport zu gewinnen und zu begeistern.